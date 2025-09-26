Quotidiano di Gela

Mattarella invita Flotilla a raccogliere la disponibilità di Pizzaballa

ROMA (ITALPRESS) - "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre...

26 settembre 2025 10:50
ROMA (ITALPRESS) - "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perchè raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza", aggiunge il capo dello Stato.

