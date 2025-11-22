Mattarella “Il Piano Mattei un avanzamento nella collaborazione Ue-Africa”

PADOVA (ITALPRESS) - "L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemen...

PADOVA (ITALPRESS) - "L'investimento in Africa per il suo sviluppo è di primario rilievo per la nostra Europa. Il futuro dei due continenti e dei loro popoli è necessariamente e sempre di più fortemente connesso". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Padova, in occasione del meeting annuale di Medici con l'Africa - Cuamm, per il 75^

anniversario della fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari, dove è stato accolto con una lunga standing ovation. Sul palco l'abbraccio con don Dante Carraro, direttore della Ong, che celebra il 75^ anniversario della fondazione.

"Il Piano Mattei è un avanzamento nel percorso, un foro operativo di coinvolgimento e di collaborazione. E' importante in questi giorni l'autorevole presenza italiana al G20 di Johannesburg e alla conferenza in Angola tra l'Unione europea e l'Unione africana. Il Cuamm è stato apripista - ha proseguito il capo dello Stato -. La solidarietà genera fiducia e è un antidoto alla rassegnazione, all'indifferenza. Fu Aldo Moro a firmare il decreto con il quale il Cuamm venne riconosciuto come la prima ONG italiana in campo sanitario. Da giovane aveva scritto che il destino dell'uomo è di avere perpetuamente fame e sete di giustizia. Questo insegnano le donne e gli uomini del Cuamm. L'augurio è di proseguire, di far crescere la consapevolezza, la comune convinzione della dignità inviolabile e del rispetto della persona, di ogni persona. Per questo la Repubblica vi è grata", ha concluso Mattarella.

- Foto ufficio stampa Quirinale -

(ITALPRESS).