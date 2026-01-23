Quotidiano di Gela

Mattarella ha chiesto informazioni a Schifani sui danni causati dal maltempo

PALERMO (ITALPRESS) & Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri, a Palermo, si è soffermato col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani chiedendo informazioni sui danni causati nell&

A cura di Redazione Redazione
23 gennaio 2026 12:52
Mattarella ha chiesto informazioni a Schifani sui danni causati dal maltempo -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo arrivo nello stabilimento Fincantieri, a Palermo, si è soffermato col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani chiedendo informazioni sui danni causati nell’isola dal ciclone Harry.

-Foto ufficio stampa Quirinale-
(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela