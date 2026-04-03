Matrimoni civili, avviso per individuare strutture: "Valorizziamo ancora di più le nostre bellezze"

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di luoghi destinati alle unioni civili, valorizzando al contempo il territorio sotto il profilo culturale e turistico

Gela. Il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice, con il sindaco Terenziano Di Stefano e con l'amministrazione comunale, rende noto che è stato pubblicato un avviso finalizzato a individuare strutture idonee, per ospitare la celebrazione di matrimoni civili. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di luoghi destinati alle unioni civili, valorizzando al contempo il territorio sotto il profilo culturale e turistico. "Il nostro territorio si distingue per la bellezza dei suoi paesaggi e per il grande potenziale attrattivo, che merita di essere promosso e reso sempre più accessibile anche attraverso eventi significativi come i matrimoni. Attraverso questa opportunità - spiegano Di Stefano e Giudice - si intende creare una sinergia tra istituzioni e operatori economici locali, favorendo nuove occasioni di sviluppo e promozione". I titolari di strutture potranno presentare la propria candidatura entro il 30 aprile, secondo le modalità tecniche indicate nell'avviso pubblico. L'amministrazione invita tutti i soggetti interessati a partecipare, contribuendo alla valorizzazione e crescita del territorio. "La commissione sarà chiamata a lavorare in maniera sinergica - conclude Giudice - per rendere pienamente efficaci tutte le fasi dell'iter proposto".