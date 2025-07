Materiali di risulta scaricati nell'area del cimitero, "abbiamo le immagini subito la denuncia"

Sono stati abbandonati nell'area di Farello

Gela. Materiali di risulta scaricati nell'area del cimitero Farello. La segnalazione è arrivata da un cittadino, direttamente al sindaco Di Stefano. "Un gesto inaccettabile, ancora più grave se si considera che a poca distanza, nella zona di Settefarine, si trova il Centro Comunale di Raccolta, dove la maggior parte dei materiali abbandonati può essere conferita a costo zero. Informo il trasgressore che siamo già in possesso delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Verrà denunciato alle autorità competenti e riceverà una multa severissima, come previsto dalla normativa vigente. Ricordo alla cittadinanza che tutte le isole ecologiche presenti sul territorio comunale sono sottoposte a videosorveglianza attiva. Abbiamo installato sistemi di controllo in ogni area dove insistono queste postazioni e non ci saranno sconti per chi sporca o abbandona rifiuti illegalmente. Invito tutti i cittadini a continuare a collaborare e a segnalare comportamenti incivili. Gela merita rispetto, e lo pretendiamo da tutti. Tolleranza zero contro chi inquina e sporca. Rispetto per i nostri luoghi, rispetto per i nostri defunti", dice il sindaco.