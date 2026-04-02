Materiale sui binari durante il passaggio di un treno, segnalati due minori

Indagine su due minorenni

Caltanissetta. La Polizia di Stato a Caltanissetta ha segnalato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni due minori per i reati di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio. Nel pomeriggio dello scorso mese di gennaio il treno proveniente da Agrigento e diretto a Caltanissetta, nel corso del tragitto urtava violentemente del materiale inerte che era stato in precedenza posto da ignoti sulla sede ferroviaria. L’impatto, oltre a procurare danni al treno, causava l’arresto momentaneo della corsa ed il definitivo blocco del convoglio alla vicina stazione centrale. I passeggeri, per raggiungere la loro destinazioni, erano pertanto costretti ad utilizzare i pullman sostitutivi messi a loro disposizione da Trenitalia. Solo grazie alla circostanza che in quel punto il convoglio procedeva a velocità moderata veniva scongiurato il deragliamento del treno che al momento trasportava numerosi passeggeri. A seguito di un primo sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Caltanissetta, sul luogo dell’impatto e sparsi lungo la linea ferrata per circa trecento metri, si rinvenivano numerosi frammenti di grossi manufatti in cemento e relativi coperchi, utilizzati quali posacavi della linea elettrica e telefonica, nonché resti di un grosso cavo dell’impianto di sicurezza che era stato posto sulla linea ferrata e tranciato dal treno in corsa. Avviate le prime indagini, venivano acquisite le immagini riprese da vicini sistemi di videosorveglianza che permettevano di vedere l’esatto momento in cui il treno impattava il materiale posto sui binari e l’immediato arresto del convoglio, nonché la presenza di due giovani, qualche ora prima dell’impatto, dirigersi verso il lungolinea della ferrovia dove era avvenuto l’impatto. L’attività di indagine delegata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, eseguita congiuntamente dalla Polfer e dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria, istituita presso la medesima Procura, consentiva di risalire all’identificazione degli autori, entrambi minorenni.