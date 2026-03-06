“Marzo delle donne”: un mese di eventi dedicati all’universo femminile

Il programma prevede iniziative per tutto il mese di marzo in diversi luoghi della città.

Gela. È stato presentato in conferenza stampa il programma del “Marzo delle Donne – Femminile Plurale”, il cartellone di iniziative promosso dal Comune di Gela per celebrare e valorizzare il ruolo delle donne nella società. Un calendario ricco di appuntamenti che, per tutto il mese di marzo, proporrà eventi culturali, sportivi, sociali e artistici dedicati al mondo femminile.

L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Internazionale della Donna e punta a raccontare la donna in tutte le sue sfaccettature: protagonista nella cultura, nello sport, nel lavoro e nella vita sociale. Il programma coinvolgerà diversi luoghi simbolo della città e vedrà la partecipazione di associazioni, istituzioni e cittadini.

Il calendario prenderà il via il 7 e 8 marzo con la donazione di sangue presso Fidas, seguita l’8 marzo dalla XII Maratonina di Gela – Grand Prix Regionale in programma in Piazza delle Tre Porte. Sempre l’8 marzo, alle Mura Federiciane, spazio alla musica con l’evento “La musica come linguaggio universale dell’anima”.

Tra gli appuntamenti culturali spicca il 10 marzo la mostra di pittura e fotografia “ArtisticaMenteDonna” alla Sala Rinascimento, mentre nel pomeriggio si terrà l’incontro “La misura del coraggio: la mia strada verso l’autonomia” con Daniela presso l’Aula Consiliare.

Lo sport sarà protagonista il 12 marzo con il derby di pallavolo femminile al Pala Don Bosco. Il giorno successivo, alle Mura Federiciane, si terrà la tavola rotonda “Eccellenze al femminile”, un momento di confronto dedicato al talento e alle competenze delle donne.

Il programma proseguirà il 16 marzo alla Pinacoteca comunale con “Volti femminili dello Stato: legalità, leadership e pari opportunità”, mentre il 19 marzo nella Chiesa San Giovanni si terrà l’incontro “Protagoniste del cambiamento: Donne e Professioni”.

Tra gli eventi più attesi anche il concerto del 21 marzo all’Auditorium delle Mura Federiciane dal titolo “Amore, sacrificio e solitudine: il destino femminile nel melodramma italiano”. Il 24 marzo al Civico 111 si svolgerà invece “Aspettando Versi di Luce Festival”.

Il calendario continuerà il 26 marzo con l’incontro letterario “Innamorati di te” con l’autrice Tatiana Mauro, mentre il 28 marzo si concluderà con un tour della città dedicato alle donne illustri di Gela.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale con il coinvolgimento della Commissione Pari Opportunità e della Commissione Sport, con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto, della parità e della valorizzazione del talento femminile.

Un mese intenso di appuntamenti che mira a sensibilizzare la comunità e a raccontare il contributo fondamentale delle donne nella crescita sociale, culturale ed economica del territorio.