Martedì la cittadinanza onoraria a Di Martino, l'angelo che lotta contro i tumori

Il consiglio comunale ha deliberato il riconoscimento della cittadinanza onoraria su proposta della giunta

Gela. Martedì’ 23 giugno alle ore 18 l’amministrazione comunale e il consiglio comunale conferiranno la cittadinanza onoraria al dottor Giuseppe Di Martino, medico senologo che ha salvato la vita a migliaia di donne, colpite da tumore al seno. Nel testo che ha portato alla decisione è sottolineato che Di Martino “ha dedicato la propria missione medica alla cura dei cittadini con un impegno che va ben oltre il semplice dovere professionale; il lavoro profuso in anni di attività è stato caratterizzato da una costante ricerca dell'eccellenza clinica, garantendo ai pazienti del nostro territorio le migliori prospettive di cura e assistenza; la dedizione dimostrata si è manifestata non solo nelle competenze tecniche, ma soprattutto nella straordinaria capacità di ascolto e vicinanza umana, offrendo conforto e dignità a chiunque si sia trovato ad affrontare il difficile percorso della malattia; ha operato con spirito di appartenenza, diventando per la nostra comunità un baluardo di speranza e un esempio di etica medica”. La cerimonia si svolgerà in aula consiliare ed è aperta a tutta la città.