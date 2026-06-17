Quotidiano di Gela

Martedì la cittadinanza onoraria a Di Martino, l'angelo che lotta contro i tumori

Il consiglio comunale ha deliberato il riconoscimento della cittadinanza onoraria su proposta della giunta

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2026 10:44
Martedì la cittadinanza onoraria a Di Martino, l'angelo che lotta contro i tumori - Il senologo Giuseppe Di Martino
Il senologo Giuseppe Di Martino
Gela
Attualità
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Gela. Martedì’ 23 giugno alle ore 18 l’amministrazione comunale e il consiglio comunale conferiranno la cittadinanza onoraria al dottor Giuseppe Di Martino, medico senologo che ha salvato la vita a migliaia di donne, colpite da tumore al seno. Nel testo che ha portato alla decisione è sottolineato che Di Martino “ha dedicato la propria missione medica alla cura dei cittadini con un impegno che va ben oltre il semplice dovere professionale; il lavoro profuso in anni di attività è stato caratterizzato da una costante ricerca dell'eccellenza clinica, garantendo ai pazienti del nostro territorio le migliori prospettive di cura e assistenza; la dedizione dimostrata si è manifestata non solo nelle competenze tecniche, ma soprattutto nella straordinaria capacità di ascolto e vicinanza umana, offrendo conforto e dignità a chiunque si sia trovato ad affrontare il difficile percorso della malattia; ha operato con spirito di appartenenza, diventando per la nostra comunità un baluardo di speranza e un esempio di etica medica”. La cerimonia si svolgerà in aula consiliare ed è aperta a tutta la città.

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