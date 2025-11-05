Maria Grazia Milli a capo del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale

Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania.

CATANIA (ITALPRESS) – Si è insediato il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania. E’ una donna. Si tratta del Primo Dirigente della Polizia di Stato, Maria Grazia Milli. Subentra a Nicola Spampinato, andato in quiescenza.

Laureata in Giurisprudenza all’Università di Roma “Sapienza”, Maria Grazia Milli è entrata in Polizia nel 1994 e, dopo il corso di formazione per commissari, è stata assegnata alla Sezione Polizia Stradale di Palermo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi. Da ultimo, ha lavorato a Reggio Calabria dove, dapprima, ha diretto la Sezione Polizia Stradale e, poi, è stata Capo di Gabinetto della Questura, coordinando la gestione di servizi particolarmente delicati come quelli connessi agli sbarchi. È stata responsabile del Progetto Icaro – Campagne sicurezza stradale – nel 2004 e 2005 e ha partecipato come esperta in materia di sicurezza a numerose trasmissioni televisive nazionali.

Maria Grazia Milli si è detta “onorata del prestigioso incarico ricevuto” e, durante un incontro con il Questore di Catania, ha assicurato il suo impegno “nel portare avanti tutte le attività di prevenzione e repressione connesse alla sicurezza stradale nelle arterie con maggiore densità veicolare, in tangenziale come nella rete autostradale, a garanzia della legalità, del rispetto del Codice della Strada e a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei diversi utenti della strada”.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).