"Mare negato a Poggio Arena", residenti protestano davanti al municipio

I tentativi di arrivare a un accordo, un anno fa, non portarono a nulla e c'è in essere un procedimento giudiziario, davanti al Tar Palermo

Gela. "Ci viene negato un diritto, quello di accedere al mare". I residenti di Poggio Arena, questa mattina, come avevano preannunciato, davanti al municipio hanno portato anche sdraio e ombrelloni, a simboleggiare il diritto che ritengono gli sia stato negato, da circa un anno. Nella zona, infatti, un privato ha avviato un progetto di riqualificazione, con il varco al mare che è stato chiuso tramite un cancello. Per i residenti, non ha alcun fondamento la decisione di sbarrare la strada che porta al mare, da sempre a disposizione di tutti. I tentativi di arrivare a un accordo, un anno fa, non portarono a nulla e c'è in essere un procedimento giudiziario, davanti al Tar Palermo. Anche su questo aspetto, i residenti contestano al Comune di essersi costituito contro le loro istanze mentre il piano del demanio marittimo non è ancora in vigore.