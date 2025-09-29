Quotidiano di Gela

Marche, Meloni “Vince Acquaroli, elettori hanno premiato il suo lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua...

29 settembre 2025 16:05
ROMA (ITALPRESS) - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro". Così su X il premier Giorgia Meloni.

