Manutenzioni, attività Ghelas saranno verificate da un gruppo interno: ci sarà più coordinamento

Gela. Il nuovo contratto della multiservizi Ghelas, come riferito dall'amministrazione comunale e dal management aziendale, apre una fase di discontinuità rispetto al passato. Non più la centralità del canone, indipendentemente dai servizi erogati, ma i pagamenti vengono comparati alle attività rese. Tra quelle che più di altre si fanno sentire, almeno nella quotidianità cittadina, ci sono le manutenzioni. Spesso, si tratta di un nervo scoperto nella macchina amministrativa, pure a causa della carenza di risorse. Ghelas, affidata al manager Guido Siragusa, ormai da tempo ha ripreso un ritmo maggiore negli interventi, attraverso l'assunzione, a tempo determinato, di sei giardinieri e con un piano capillare, monitorato dall'amministrazione comunale. Proprio le attività condotte dalla multiservizi, per le manutenzioni, saranno oggetto di accertamenti più approfonditi. Il settore lavori pubblici, per il tramite del dirigente Antonino Collura, ha varato un gruppo di lavoro interno, che avrà il compito di valutare gli interventi della multiservizi, gestire le segnalazioni dei cittadini e fornirle all'in house, oltre che predisporre azioni per migliorare le attività di manutenzione. E' composto da personale comunale e di fatto segue la stessa traccia alla base del gruppo predisposto, sempre a Palazzo di Città, ma per monitorare il servizio rifiuti, altro aspetto delicato ai fini del decoro e non solo.