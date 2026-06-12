Manutenzione Tmb, Gela e i Comuni Srr4 conferiscono: altri dirottati a Catania e Palermo

Non ci sarà alcuno stop per i Comuni della Srr4, a partire da Gela, che potranno continuare a conferire nel sito locale

Gela. I Comuni dell'area nord della provincia di Caltanissetta, della zona etnea ed agrigentina, in totale quaranta, fino al prossimo 19 giugno dovranno conferire la frazione di rifiuti indifferenziata, destinata al trattamento meccanico biologico di Timpazzo, in altri siti. Sono stati individuati quello catanese di Sicula trasporti e il sistema di Rap spa a Palermo. Il provvedimento è del dipartimento regionale acqua e rifiuti. Non c'è una chiusura della discarica di Timpazzo, come era stato indicato ieri, ma sono in atto, da oggi, manutenzioni del sistema Tmb. Non ci sarà alcuno stop per i Comuni della Srr4, a partire da Gela, che potranno continuare a conferire nel sito locale. Dalla Regione, in modo palese, fanno intendere a chiare lettere che l'avvio delle attività di manutenzione è stata comunicata solo ieri da Impianti Srr, la società in house che gestisce la piattaforma integrata. Il decreto porta la firma del dirigente generale del dipartimento acqua e rifiuti Arturo Vallone. Una vicenda che non riguarda le dinamiche dell'inchiesta in atto che tocca proprio Timpazzo, condotta dalla Dda nissena. Come abbiamo riferito, proprio la Regione ha comunque chiesto informazioni ufficiali sull'indagine, con una nota inviata alla Srr4, che controlla Impianti Srr. Il sistema rifiuti locale è da tempo un terreno piuttosto delicato e le prossime settimane potrebbero riservare mutamenti profondi.