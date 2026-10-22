Ars "Manovrina" Ars, FI: "Interventi importanti in città, compresa riqualificazione piazza Russello"

Gli azzurri esprimono apprezzamento per le scelte sulle variazioni di bilancio approvate dall'Ars

Gela. Il gruppo di Forza Italia, con il segretario Vincenzo Cirignotta e il capogruppo consiiare Antonino Biundo, esprime apprezzamento per il varo delle variazioni di bilancio regionali, che prevedono risorse a sostegno di settori strategici per l’economia e per il tessuto sociale della Sicilia, con interventi a favore delle giovani coppie, degli autotrasportatori, degli agricoltori, degli operatori Asacom, lo stanziamento di 209 milioni di euro per la Super Zes, i 16 milioni di euro della progettazione del nuovo ospedale di Gela, risorse finanziarie per comuni ed enti ecclesiastici. "Un provvedimento che dimostra l’attenzione del governo regionale verso le esigenze delle imprese, dei lavoratori e delle comunità locali, attraverso misure che puntano a sostenere le attività produttive e a promuovere nuove opportunità di sviluppo. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento all’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla per il lavoro svolto in seno all’assemblea regionale siciliana, a dimostrazione del fatto che Forza Italia lavora per i territori. Particolarmente significativo è il capitolo degli interventi inseriti nel Fit, con risorse destinate ai Comuni e agli enti ecclesiastici per opere che porteranno benefici concreti alle comunità locali. Tra gli interventi finanziati per la città di Gela figura la realizzazione di un parco giochi attrezzato per bambini in piazza Russello, nel quartiere Cantina Sociale, di fronte all’istituto scolastico Mattei-Gori. Si tratta di uno stanziamento di 50 mila euro che risponde a un’esigenza concreta di tante famiglie gelesi, un intervento che tende ad offrire ai bambini uno spazio attrezzato, funzionale e sicuro nel quale poter giocare e trascorrere momenti di svago e socialità. La realizzazione di un parco giochi in un quartiere periferico in forte espansione demografica non rappresenta soltanto un intervento di riqualificazione urbana, ma un investimento sulla qualità della vita, sulle famiglie e sul futuro della nostra comunità. I quartieri periferici devono tornare a essere protagonisti delle politiche di sviluppo della città, attraverso opere, servizi e spazi pubblici capaci di rispondere ai bisogni reali dei cittadini. Continueremo a lavorare, in sinergia con l’onorevole Rosetta Cirrone Cipolla e con il governo regionale, affinché Gela possa beneficiare di ulteriori opportunità di finanziamento e di investimenti. Il nostro impegno è quello di trasformare l’attenzione politica in risultati concreti per il territorio", fanno sapere in una nota gli azzurri.