Manifestazione per la pace, amministrazione comunale: "Giusto prendere posizione"

La manifestazione oggi in centro storico

Gela. L'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Terenziano Di Stefano, dall'assessore ai comitati dei quartieri Peppe Di Cristina e dal presidente della commissione affari generali Giovanni Giudice, ha preso parte alla manifestazione per la pace, tenutasi questa mattina, riaffermando con determinazione il proprio impegno a favore dei valori della convivenza civile, della solidarietà e della coesione sociale. In un contesto segnato da crescenti tensioni sul piano nazionale e internazionale e da preoccupanti episodi di violenza anche a livello locale, diventa imprescindibile promuovere iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità e contrastare ogni forma di conflittualità. "Un riconoscimento particolare ai presidenti dei comitati di quartiere che con la loro partecipazione hanno contribuito alla riuscita della manifestazione , dimostrando che la comunità è unita nel promuovere i valori della pace e della legalità. Un ringraziamento al Gruppo di donne guidato dalla dott.ssa Nuccia Vella, protagonista di interventi significativi che hanno contribuito alla riqualificazione e valorizzazione di via Pisa, esempio concreto di cittadinanza attiva e partecipazione. Un ringraziamento per il lavoro svolto dall'associazione Federcasalinghe presieduta dall'avvocato Graziana Cannadoro, dall'associazione Calliope presieduta da Piera Cariola e dall'associazione Arci Le Nuvole presieduta da Luciana Carfi, realtà associative che rappresentano un presidio fondamentale di impegno civico sul territorio", fanno sapere dall'amministrazione comunale.