Manfria, un rafforzamento dei controlli lungo le spiagge

Gela. Ferragosto si avvicina e, come ogni anno, la località balneare di Manfria si prepara ad accogliere migliaia di bagnanti e villeggianti. Per garantire un divertimento sicuro e prevenire situazioni di rischio, l’amministrazione comunale ha disposto un potenziamento delle misure di sicurezza lungo tutto il litorale. Questa mattina, nella frazione balneare c'erano il sindaco Di Stefano, gli operatori della Poseidon, il funzionario comunale Nicoletti e il consigliere Cuvato. Particolare attenzione sarà rivolta a evitare accampamenti, falò e barbecue non autorizzati, comportamenti pericolosi in acqua e l’abbandono di rifiuti in spiaggia. Con queste misure, l’amministrazione punta a far sì che il Ferragosto a Manfria resti un’occasione di incontro e divertimento, ma sempre nel segno della responsabilità.

In foto Nicoletti, Di Stefano, Cuvato e gli operatori Poseidon con il responsabile Bruscia