Manfria, guardia medica turistica senza aria condizionata: pazienti costretti a patire temperature estreme
Con giornate dalle temperature estreme, i pazienti che si rivolgono alla guardia medica turistica sono costretti a soffrire per condizioni al limite
A cura di Redazione
23 luglio 2026 16:30
Gela. A Manfria, la guardia medica turistica, attivata per il periodo estivo, non offre certamente troppi agi ai pazienti. Manca un sistema di aria condizionata e non c'è neanche un ventilatore, nei locali di via Delle Rose, dove Asp ha collocato il servizio estivo. Con giornate dalle temperature estreme, i pazienti che si rivolgono alla guardia medica turistica sono costretti a soffrire per condizioni al limite. Allo stesso modo, i medici e gli operatori impegnati.