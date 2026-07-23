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Manfria, guardia medica turistica senza aria condizionata: pazienti costretti a patire temperature estreme

Con giornate dalle temperature estreme, i pazienti che si rivolgono alla guardia medica turistica sono costretti a soffrire per condizioni al limite

A cura di Redazione Redazione
23 luglio 2026 16:30
Manfria, guardia medica turistica senza aria condizionata: pazienti costretti a patire temperature estreme -
Gela
Attualità
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Gela. A Manfria, la guardia medica turistica, attivata per il periodo estivo, non offre certamente troppi agi ai pazienti. Manca un sistema di aria condizionata e non c'è neanche un ventilatore, nei locali di via Delle Rose, dove Asp ha collocato il servizio estivo. Con giornate dalle temperature estreme, i pazienti che si rivolgono alla guardia medica turistica sono costretti a soffrire per condizioni al limite. Allo stesso modo, i medici e gli operatori impegnati.

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