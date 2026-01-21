Quotidiano di Gela

Manfria e Borgo Manfria, "attenzione per le forti piogge": rimossi rifiuti, ora telecamere

21 gennaio 2026 12:47
Gela
Attualità
Gela. A Borgo Manfria, nella mattinata odierna, grazie all’intervento della Impianti Srr e del settore ambiente del Comune, si è provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati presenti nell’area.

Contestualmente, si procede anche all’installazione di apposite telecamere di sorveglianza, le cosiddette “telecamere killer”, che serviranno a individuare e sanzionare i soggetti trasgressori responsabili dell’abbandono illecito dei rifiuti.

Aggiornamento condizioni meteo in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

A causa delle abbondanti piogge, si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla viabilità, in particolare nei seguenti punti:

• ingresso di Borgo Manfria

• ingresso del 3P

• ingresso che conduce al Centro AIAS

Ingresso Manfria e via della Torre di Manfria

In queste zone si registra la presenza di fango e ristagni d’acqua sulla carreggiata, che possono rendere la strada scivolosa e pericolosa. Si raccomanda quindi prudenza alla guida e collaborazione da parte di tutti per il rispetto dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

