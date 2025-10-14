Manfria, auto ribaltata: soccorsi e una lunga coda

Incidente a ridosso di Manfria

Gela. Un'auto ribaltata a ridosso dell'ingresso della frazione balneare di Manfria. Pare che la vettura si sia ribaltata a seguito di un incidente autonomo. Sul posto, sono arrivati i poliziotti e i soccorsi. Non ci sarebbero feriti in gravi condizioni. Si è formata una lunga coda di vetture. Sono in corso gli interventi e le operazioni che consentiranno di liberare la carreggiata.