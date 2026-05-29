Mancuso rimane ai domiciliari, Cassazione non ha accolto il ricorso

La difesa aveva impugnato il no del riesame ma anche i giudici romani non hanno ritenuto valide le argomentazioni finalizzate a una revoca della misura restrittiva

Caltanissetta. La Corte di Cassazione non ha accolto il ricorso difensivo per la posizione dell'ex parlamentare Ars Michele Mancuso. L'ormai ex vertice di Forza Italia provinciale, coinvolto in un'inchiesta su un presunto caso di corruzione per lo sblocco di un contributo regionale, rimane così agli arresti domiciliari. La difesa aveva impugnato il no del riesame ma anche i giudici romani non hanno ritenuto valide le argomentazioni finalizzate a una revoca della misura restrittiva. Mancuso si è sempre detto estraneo alle contestazioni che gli muovono i pm della procura nissena, che hanno coordinato l'inchiesta che ha di fatto azzerato il vertice forzista sul territorio, incarnato per anni dall'ex deputato.