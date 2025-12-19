Mancano dirigenti in Comune, Di Stefano si affida ancora a Curaba: rinnovati gli incarichi ad interim

Il bilancio stabilmente riequilibrato, se vagliato favorevolmente in sede ministeriale, consentirà primi interventi su questo versante. Intanto, si continua a fare di necessità virtù

Gela. L'emergenza non è maturata adesso ma va avanti da tempo, nell'organigramma comunale. Mancano dipendenti in tutti i settori e non c'è un'organizzazione numericamente soddisfacente, neanche tra i dirigenti. Il bilancio stabilmente riequilibrato, se vagliato favorevolmente in sede ministeriale, consentirà primi interventi su questo versante. Intanto, si continua a fare di necessità virtù. E' evidente che il sindaco Terenziano Di Stefano abbia piena fiducia nel segretario generale Giovanni Curaba, che lui stesso ha scelto nella selezione. Così, il segretario proseguirà, per tutto il 2026, a guidare, ad interim, settori strategici. Gli è stato rinnovato l'incarico per portare avanti i settori ambiente e decoro urbano, urbanistica e patrimonio e affari generali e legali. Spetterà ancora a Curaba, quindi, occuparsi, dal lato burocratico, di temi essenziali per la tenuta dell'ente, dal servizio rifiuti e fino agli strumenti urbanistici passando dal personale e dagli aspetti legali. I provvedimenti sono stati firmati dal primo cittadino.