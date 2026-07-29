Manager Asp in tackle politico: "Strumentalizzazioni per nascondere problemi territorio"

Il manager Ficarra, ancora una volta entra negli aspetti tecnici ma soprattutto politici, usando esclusivamente i social, mentre il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione hanno avviato, da questa mattina, un presidio permanente

Gela. Asp, come era più che pronosticabile, si allinea al governo regionale, escludendo il definanziamento dei fondi per il nuovo ospedale. Lo fa con dichiarazioni del manager Salvatore Ficarra, che ancora una volta entra negli aspetti tecnici ma soprattutto politici, usando esclusivamente i social, mentre il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione hanno avviato, da questa mattina, un presidio permanente davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, con il trasferimento simbolico degli uffici di rappresentanza istituzionale. Ficarra parla di “strumentalizzazioni politiche” da parte del sindaco. Il management fa richiamo a una procedura per l'area del nuovo ospedale che solo negli scorsi giorni ha visto la trasmissione da parte di Eni della convenzione. “La relativa sottoscrizione del protocollo avverrà a breve”, aggiunge. Pure per il direttore generale Asp, non è un definanziamento ma “uno spostamento del finanziamento come scelta tecnica”. Da circa due anni l'iter è in atto senza troppi solleciti. “Auspichiamo che si possa superare ogni forma di strumentalizzazione politica, atta probabilmente a distogliere l'opinione pubblica da altri problemi del territorio non di competenza della gestione sanitaria”. Per Ficarra, davanti a un “Vittorio Emanuele” che risente di carenze ataviche, “è in atto l'azione di rilancio della sanità locale”. Il manager si dice “politicamente imparziale” (di recente è stato tirato in ballo nelle dinamiche politiche di Mazzarino) e sottolinea che “il sindaco, già vice nella precedente amministrazione, è pienamente a conoscenza del fatto che gli eventuali ritardi non siano in alcun modo ascrivibili all'attuale gestione aziendale”.