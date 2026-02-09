Management Asp, rotazione nelle unità operative: una sola conferma

Il provvedimento è stato rilasciato nelle scorse settimane. E' dettato dalla normativa anticorruzione

Gela. La finalità è quella dettata dalla normativa anticorruzione. Per il management Asp, nelle scorse settimane, è arrivato un provvedimento che dispone la rotazione alla guida delle unità operative complesse. Il dottor Alessandro Mazzara, in aspettativa per l'espletamento di un incarico di direzione generale, è stato riassegnato dall'unità affari generali a quella provveditorato, dove sarà comunque sostituito dalla dottoressa Adriana Maria Panepinto, fino “all'avvio e alla definizione della procedura di conferimento dell'incarico a tempo determinato”. Il dottor Vincenzo Ognimé viene invece riassegnato dall'unità di provveditorato a quella affari generali, per un periodo ulteriore rispetto a quello del contratto sottoscritto tre anni fa. L'attuale manager Asp Salvatore Ficarra viene riassegnato dall'unità di direzione amministrativa ospedali area sud a quella risorse umane, dove sarà però la dottoressa Dina Calabrese a svolgere la funzioni fino al rientro di Ficarra, che appunto attualmente svolge le funzioni di direttore generale. Calabrese è l'unica confermata, con un incarico a tempo determinato che venne definito tre anni fa. Viene assegnata all'unità direzione ospedali sud, invece, la dottoressa Leila Teresa Scarpulla. Il suo incarico di direttore dell'unità tecnica è scaduto a luglio dello scorso anno. L'incarico di sostituzione nell'unità tecnica è stato conferito al dottor Ciro Raggio “nelle more dell'avvio e della definizione della procedura per il conferimento dell'incarico di direttore dell'unità operativa complessa”.