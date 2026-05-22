Maltese saluta Gela: "Ti ho amata in tutte le tue sfaccettature, il nostro è un arrivederci"

Dario Maltese, attraverso i suoi canali social, saluta Gela dopo un'annata intensa.

Gela. Dario Maltese saluta il Gela ma soprattutto Gela. Lo fa con parole al miele nei confronti di una città che lo ha fatto sentire "apprezzato e amato" ma anche con un po' di rammarico per la stagione che poteva essere e che non è stata per via di tanti fattori, la maggior parte extra campo e relativi a questioni economiche.

"Gela, sei stata amore e odio e credo che la cosa sia stata reciproca. Ma poi c'è un dato di fatto: abbiamo lottato insieme, voi fuori ed io dentro! Scusate se abbiamo avuto qualche malinteso, ma purtroppo i panni sporchi fino ad un certo punto si sono lavati in casa! Ma la frustrazione di determinate situazioni extra campo, mi hanno portato ad accumulare nervosismo! Perché come ben sapete alla fine della fiera alle parole dette noi gruppo squadra abbiamo associato i fatti. Scusate se certe volte sono sembrato apatico, arrogante, ma abbiamo vissuto mesi difficili, con criticità economiche da affrontare! Ed io capitano dei mie uomini, avevo il dovere di cercare soluzioni. Potrei stare giorni a scrivere pagine di cose spiacevoli accadute, ma certe cose rimangono private! Perché prima di tutto viene l'uomo, poi il resto. Ma signori miei non è stato facile - scrive il fantasista biancazzurro -. Detto ciò... una cosa è certa, vi porterò nel mio cuore per sempre! E nonostante tutti i nonostante, grazie a voi mi sono sentito "apprezzato e amato". L'idolo dei bambini, una cosa meravigliosa andare in giro per la città ed essere sempre inseguito dai bambini. Grazie. Il destino ha voluto che alla fine indossassi io quella fascia, che pesa a Gela, sopratutto in un annata del genere, ma con orgoglio e rispetto l'ho onorata, dentro e fuori dal campo! Ho sempre immaginato, sognato, di scrivere nuove pagine di storia insieme! Ma purtroppo lo sport del calcio è costituito da tantissimi fattori, e non dipende dai singoli! Sono convinto che il nostro è un arrivederci, non potrà mai essere un addio".

Al post pubblicato su Instagram dal leader biancazzurro hanno risposto diversi compagni di squadra, membri dello staff e anche qualche tifoso. Segno che Dario Maltese ha fatto breccia nel cuore della città non solo grazie alle sue giocate da fenomeno ma anche grazie al suo lato umano, che lo ha spinto a rimanere a Gela per tutta la stagione nonostante le avances di altri club anche più ambiziosi.

"Un abbraccio a tutti i piccoli tifosi, un abbraccio a tutta quella gente che domenica dopo domenica ci ha sostenuto, anche sotto la pioggia. Un abbraccio a tutti gli addetti ai lavori che ci hanno offerto amicizia, affetto e solidarietà nei momenti difficili, ed un pensiero particolare al nostro amico Franco... Al gruppo squadra uomini che non smetterò mai di ringraziare, perché nelle difficoltà non si sono mai tirati indietro, scudo, corazza, elmetto e testa alta - conclude -. Grazie anche a tutti gli addetti ai lavori che ci sono stati vicino nonostante tutti i nonostante, magazzinieri, staff tecnico, staff medico, che hanno vissuto le nostre stesse situazioni (tragiche). Grazie, alla presenza costante dell'unica figura (Aurelio Lo Bianco) che ha cercato di trasmetterci un po' di serenità e leggerezza quando vivevamo in mezzo alle tempeste, non abbandonando mai nessuno di noi! Ho amato Gela in tutte le sue sfaccettature. Il vostro capitano".