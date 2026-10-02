Maltese: “Trattativa rapida, avevo tanta voglia di tornare. Dobbiamo abbandonare la zona rossa del girone”

Le prime dichiarazioni ai nostri microfoni di Dario Maltese, tornato ieri a Gela dopo aver iniziato la stagione con il Trapani.

Gela. Si dice che certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Qui, più che di un giro immenso, si tratta di un giro breve, ma il ritorno c'è eccome. Ci sono colpi in grado di riaccendere l’entusiasmo di un’intera tifoseria, e questo è senza dubbio uno di quelli: Gela riaccoglie per la seconda volta Dario Maltese, perno l’anno scorso dell’organico biancazzurro. Con tre gol, sei assist e numerose prestazioni da vero fenomeno, l’ormai ex centrocampista del Trapani ha fatto rapidamente breccia nel cuore dei tifosi, che nelle scorse settimane hanno chiesto a gran voce un suo ritorno al fine di rivederlo all’opera fra le mura del Presti.

“La trattativa è stata rapida, non abbiamo neanche parlato di cifre. Io e Lo Bianco siamo sempre rimasti in contatto ed era consapevole che la mia voglia di tornare a Gela era tanta. Penso di aver fatto felice il popolo gelese ma anche me stesso e il presidente, che ci teneva particolarmente - dichiara ai nostri microfoni Dario Maltese, rientrato ieri a Gela -. Mi sento benissimo, non vedo l’ora di scendere in campo per far vedere di che pasta sono fatto e per dare il mio contributo alla squadra con l’obiettivo di abbandonare il prima possibile le zone basse della classifica”.

“Maltese è un giocatore importante, lo ha dimostrato negli anni - afferma Pippo Romano -. Qui poi è a casa sua e avrà ancora più motivazioni”.

Caso vuole che il ritorno di Maltese sia coinciso con un momento negativo per la squadra, reduce da tre gare di fila senza vittoria. Caso vuole anche che il fantasista sia tornato ad appena due giorni dalla prima di due gare casalinghe consecutive ampiamente alla portata della squadra, a giudicare dal rendimento di Athletic Palermo e Milazzo e dalle loro posizioni in classifica. Maltese sa bene quanto il pubblico del Vincenzo Presti sia in grado di rivelarsi un fattore spesso determinante.

“So di cosa è capace il pubblico gelese, ho sempre sostenuto che è il nostro dodicesimo uomo in campo. Capirà sicuramente i momenti, questa è un’annata di transizione e dovremo unirci tutti insieme - conclude Maltese -. Ho parlato un po’ con i ragazzi, l’attenzione è alta e domenica dobbiamo cercare di far risultato a tutti i costi”.