Maltempo, Schifani “Grande apprezzamento per il ritorno di Meloni a Niscemi, la collaborazione con il Governo è fondamentale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho sentito stamattina il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aggiornarla sulle risorse già messe in campo dal Governo nazionale a sostegno dei territori siciliani colpiti dal cicloneHarry. Accolgo con grande apprezzamento il suo ritorno oggi a Niscemi e nelle altre aree interessate dall’emergenza. La sua presenza, accompagnata dal capo del Dipartimento Protezione Civile Fabio Ciciliano, conferma l’attenzione concreta verso le nostre comunità, già dimostrata con la prima visita dello scorso 28 gennaio”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“In queste ore mi trovo a Roma per una serie di interlocuzioni istituzionali legate agli ulteriori interventi necessari, con l’obiettivo di accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie, imprese e amministrazioni locali. La collaborazione tra Governo e Regione Siciliana è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci. Continuiamo a lavorare, insieme, per assicurare alla Sicilia il supporto e gli strumenti di cui ha bisogno in questa fase delicata”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).