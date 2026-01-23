Maltempo, l’Esercito al lavoro nel Messinese per il ripristino della viabilità / Video
A cura di Redazione
23 gennaio 2026 10:43
MESSINA (ITALPRESS) – Su richiesta della Prefettura di Messina, l’Esercito è intervenuto nelle aree colpite dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana. I militari del 4° reggimento Genio della Brigata Aosta stanno operando per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, colpiti da mareggiate e forti raffiche di vento.
IL VIDEOhttps://video.italpress.com/storage/news/video/2026/1/1a58f0032c1db88c206b77fbf40684ef15c1e60d.mp4
-Foto ufficio stampa della Brigata Aosta esercito-
