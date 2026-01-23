Quotidiano di Gela

Maltempo, l’Esercito al lavoro nel Messinese per il ripristino della viabilità / Video

MESSINA (ITALPRESS) & Su richiesta della Prefettura di Messina, l& è intervenuto nelle aree colpite dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana. I militari del 4° reggimento Genio della Brigata Aosta stanno operando per il ripris

23 gennaio 2026 10:43
Sicilia
Italpress
Regione
MESSINA (ITALPRESS) – Su richiesta della Prefettura di Messina, l’Esercito è intervenuto nelle aree colpite dal ciclone Harry lungo la costa ionica siciliana. I militari del 4° reggimento Genio della Brigata Aosta stanno operando per il ripristino della viabilità e la rimozione dei detriti nei comuni di Santa Teresa di Riva e Furci Siculo, colpiti da mareggiate e forti raffiche di vento.

IL VIDEO

https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/1/1a58f0032c1db88c206b77fbf40684ef15c1e60d.mp4

-Foto ufficio stampa della Brigata Aosta esercito-
(ITALPRESS).

