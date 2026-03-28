Maltempo, il Cdm proroga per 12 mesi lo stato di emergenza nel Messinese

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 19 e 20 ottobre 2024 nel territorio dell’isola di Stromboli del comune di Lipari in provincia di Messina.

– foto IPA Agency –

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