Maltempo, guasti e disagi idrici: domani niente acqua a Spinasanta

Nel Comune di Gela, inoltre, si registra una riduzione della portata fornita da Siciliacque lungo la condotta Mulinello

21 gennaio 2026 15:09
Gela. Gli eventi meteorici degli ultimi giorni hanno provocato un guasto elettrico alle fonti da noi gestite, con conseguente interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi comunali dei Comuni di Gela, Niscemi e Mazzarino. Nel Comune di Gela, inoltre, si registra una riduzione della portata fornita da Siciliacque lungo la condotta Mulinello.

Pertanto, nella giornata di domani, 22 gennaio, la distribuzione idrica avverrà come segue:

Comune di Gela
Non sarà effettuata la distribuzione nella zona Spinasanta. Resta invariata la programmazione nelle altre zone.

Comune di Niscemi
Non sarà effettuata la distribuzione.

Comune di Mazzarino
Non sarà effettuata la distribuzione nella zona Leonardo da Vinci. Resta invariata la programmazione nelle altre zone.

