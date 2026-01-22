Maltempo, Crosetto “Forze Armate al fianco della popolazione” / Foto

Quotidiano di Gela

"La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività", commenta il ministro Guido Crosetto

22 gennaio 2026
Sicilia
Regione
ROMA (ITALPRESS) – “Emergenza maltempo in Sicilia. Le Forze Armate sono al fianco della popolazione per la messa in sicurezza dei territori colpiti dalla tempesta mediterranea Harry. Nelle immagini, personale e mezzi dell’Esercito impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino della viabilità a Santa Teresa di Riva (Messina)”. Così su X il ministero della Difesa. “La Difesa non si ferma: sempre al servizio e protezione della collettività”, commenta il ministro Guido Crosetto.

