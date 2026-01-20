Maltempo, Coc attivo: monitoraggio complessivo in città
Nella notte, il forte vento non ha causato danni particolari. Alcuni alberi sono stati messi in sicurezza
A cura di Redazione
20 gennaio 2026 09:16
Gela. Questa mattina, prosegue il monitoraggio complessivo della situazione maltempo, attraverso il Coc riunito e coordinato dal sindaco Terenziano Di Stefano. Nella notte, il forte vento non ha causato danni particolari. Alcuni alberi sono stati messi in sicurezza. Sono sostenute le condizioni del mare, proprio a causa del forte vento. Ieri, come abbiamo riferito, un cartellone pubblicitario è finito contro un'auto in sosta.