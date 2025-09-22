Maltempo a Milano, posizionate barriere mobili nel quartiere Pontelambro

A cura di Redazione 22 settembre 2025 07:35

MILANO (ITALPRESS) - Pioggia in città e a nord di Milano dalle 2.00 di questa mattina e più intensa dalle 5.00. 30mm di acqua caduta nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6.00 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione.Lo fa sapere sul suo profilo Facebook l'assessore milanese alla Protezione Civile, Marco Granelli.(ITALPRESS). Foto: Facebook assessore Granelli