Malore per Gabbani durante un concerto a Letojanni, interrotto lo spettacolo

LETOJANNI (MESSINA) – Concerto interrotto bruscamente ieri sera a Letojanni, nel Messinese, per un malore che ha colpito Francesco Gabbani. L’artista era sul palco di piazza Cagli per l’atteso appuntamento del Letojanni Summer Festival, quando ha dovuto f

LETOJANNI (MESSINA) – Concerto interrotto bruscamente ieri sera a Letojanni, nel Messinese, per un malore che ha colpito Francesco Gabbani. L’artista era sul palco di piazza Cagli per l’atteso appuntamento del Letojanni Summer Festival, quando ha dovuto fermare l’esibizione dopo aver cantato soltanto cinque brani.

Momenti di apprensione tra il pubblico, mentre il cantante veniva sottoposto alle prime verifiche.

A comunicare agli spettatori quanto accaduto è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa, che ha spiegato la necessità di effettuare accertamenti medici e ha rivolto a Gabbani, anche a nome della comunità, gli auguri per una pronta ripresa.

“Ci dispiace ovviamente, l’artista è il primo a essere dispiaciuto, ma ovviamente la salute prima di tutto”, ha detto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).