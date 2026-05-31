Malore durante un’escursione, soccorso un turista 87enne nell’Agrigentino

Intervento congiunto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e della Polizia di Stato sul Monte Cammarata, nell'Agrigentino

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Intervento congiunto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e della Polizia di Stato sul Monte Cammarata, nell’Agrigentino, per soccorrere un escursionista di 87 anni, originario di Rovereto, colto da un grave malore durante un’escursione organizzata. L’uomo, affetto da pregresse patologie cardiache, si trovava insieme ad altri partecipanti quando, arrivato a quota 1.460 metri, ha accusato un malore che non è regredito nonostante la sosta e l’assistenza prestata sul posto da un medico presente nel gruppo.

L’allarme è stato lanciato attraverso l’applicazione GeoResQ, il servizio di geolocalizzazione e richiesta di soccorso dedicato agli escursionisti. La centrale operativa ha contattato il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, fornendo i recapiti dei presenti e le coordinate esatte del punto in cui si trovava il paziente. L’intervento è stato pianificato in raccordo con la Centrale 118 di Caltanissetta. Considerata la zona impervia, il Soccorso alpino ha richiesto il supporto dell’elicottero della Polizia di Stato, dotato di verricello.

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Dall’aeroporto palermitano di Boccadifalco è decollato un velivolo del 4° Reparto Volo, con a bordo due tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino che si trovavano già impegnati in attività addestrativa nella base palermitana. Raggiunta l’area dell’intervento, l’equipaggio ha calato con il verricello i due tecnici, che hanno valutato le condizioni dell’escursionista. Con due ulteriori operazioni al verricello, il paziente e il medico presente sul posto sono stati portati a bordo dell’elicottero. L’87enne è stato trasferito all’ospedale di Agrigento.

– foto Polizia e Cnsas –

(ITALPRESS).