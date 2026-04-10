Malen-show all’Olimpico, la Roma batte il Pisa 3-0

ROMA (ITALPRESS) - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante k...

ROMA (ITALPRESS) - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I giallorossi battono 3-0 i toscani di Hiljemark ripartendo alla grande dopo il pesante ko di San Siro contro l'Inter. Mvp assoluto Donyell Malen, autore di una tripletta tra il 3' e il 52'. Impatto straordinario sul campionato italiano per il centravanti ex Aston Villa, che raggiunge quota 10 gol in Serie A solamente alla 12esima presenza. La squadra di Gasperini centra il secondo successo di fila in casa e sale a quota 57 punti agganciando la Juventus, impegnata contro l'Atalanta domani alle 20.45, e avvicinandosi a -1 dal Como, che domenica alle 20.45 ospiterà l'Inter. Nella prossima giornata la Roma accoglierà l'Atalanta - 18 aprile ore 20.45 - mentre il Pisa giocherà in casa contro il Genoa il 19 aprile alle 18.00.

Parte forte la Roma, che trova il vantaggio dopo tre minuti. Lancio di N'Dicka che trova impreparato Caracciolo. Il centrale del Pisa buca l'intervento, Malen raccoglie sulla trequarti, salta Canestrelli al limite dell'area e batte l'incolpevole Semper. Ritmi bassi e gli ospiti si rendono pericolosi al 17': Moreo mette in mezzo per Tramoni, che colpisce a botta sicura ma trova la respinta di un reattivo Svilar. Poche occasioni nella parte centrale di frazione. Nel finale Pellegrini sfiora l'eurogol su punizione, solo la traversa nega il 2-0 al centrocampista giallorosso. Qualche minuto dopo arriva il raddoppio della Roma: flipper in area di rigore causato da un disattento Tourè e il più lesto di tutti è Malen, che mette a segno la doppietta personale al 43'. Pisa propositivo in apertura di secondo tempo, ma è la Roma a calare il tris nel miglior momento dei toscani. Al 52' Malen raccoglie un invito di Soulè alle porte dell'area di rigore e buca per la terza volta Semper. La formazione di Gasperini va in gestione e rischia solamente al 60' con la conclusione centrale di Hojholt mentre si trovava a tu per tu con Svilar. Girandola di cambi nel finale da entrambe le parti con la Roma che blinda il 3-0 davanti ai 70mila dell'Olimpico.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).