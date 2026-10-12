Malagò “Nazionale ha riacquistato fiducia, commissariamento un danno”

ROMA (ITALPRESS)- "La nazionale maggiore, negli ultimi trenta giorni, ha fatto cose molte importanti. Abbiamo cominciato dal secondo tempo col Belgio, poi c'è stata l'andata e il ritorno con la Turchi...

ROMA (ITALPRESS)- "La nazionale maggiore, negli ultimi trenta giorni, ha fatto cose molte importanti. Abbiamo cominciato dal secondo tempo col Belgio, poi c'è stata l'andata e il ritorno con la Turchia e la gara con Francia, facendo vedere qualcosa per qualcuno sorprendente. Con l'under 21 siamo agli Europei, ora puntiamo al podio e vogliamo qualificarci alle Olimpiadi, a cui manchiamo da quattro edizioni. Ha dei talenti e possono essere utilizzabili per la nazionale maggiore in tempi brevi, e viceversa, con gli azzurri della Nazionale che possono essere chiamati da Baldini per l'Europeo di categoria". Lo ha detto il commissario della Figc, Giovanni Malagò, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport", su Rai Radio 1, commentando il buon momento delle selezioni azzurre. "Non penso che il calcio italiano non stia attraversando un bel momento: il campionato è divertente, sulla carta le squadre italiane possono fare bene nelle competizioni (europee, ndr), la Nazionale ha riacquistato fiducia ed entusiasmo, con dati di share e audience che non si vedevano da tempo, aziende e sponsor sono tornati a investire, gli stadi sono pieni in Serie A, B e Lega Pro", ha aggiunto l'ex numero uno del Coni. Che torna sul suo mancato tesseramento che ha reso necessaria una nuova assemblea elettiva della Federcalcio: "Se il commissariamento è per me un danno? E' innegabile, sarebbe poco serio ignorare tutto questo. D'altronde chi ha provocato questo tipo di problema ha raccontato che non c'entravo nulla - ha spiegato Malagò - Era una situazione molto atipica, so che la Figc ha un triste record per numero di commissariamenti, ma questo caso è atipico, tra 50 anni sarà studiato all'università". "Diana Bianchedi? Ho sbagliato il timing. Sono straconvinto sia la persona che più di tutte può rappresentare il ponte culturale tra il calcio e gli altri sport, in termini valoriali e in termini della sua storia professionale, del curriculum sportivo e imprenditoriale", ha spiegato Malagò in merito all'ex schermidrice, dimessasi dal ruolo di capo delegazione della Nazionale maschile che le era stato affidato proprio dall'ex presidente del Coni. Infine, il giorno dopo l'elezione di Francesco Massini alla presidenza dell'Associazione Italia Arbitri: "Il mondo Aia è spaccato, dovrò operarmi il più possibile per renderlo unito. Ci sono state aggressioni fisiche a giovani arbitri e c'è un problema di budget: quello del 2026 era già impostato e non era starordinario, sto cercando fondi per fare di più", ha concluso Malagò.

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