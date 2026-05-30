"Mai venuto meno sostegno M5s a sindaco", Castellana: "Dialogo pure con gruppi più critici"

"Una mia candidatura per il prossimo anno? Ci sarà un confronto interno al partito. Se mi verrà chiesta una disponibilità, darò certamente il mio contributo", dice il consigliere M5s

Gela. Il passaggio del monotematico sulle compensazioni Eni, superato in modo compatto dalla maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, ma anche le verifiche interne precedenti e nei prossimi giorni altre prove d'aula, stanno accompagnando mesi di consolidamento per l'alleanza a supporto del primo cittadino. Le sue inquietudini, politiche e amministrative, Di Stefano non le ha nascoste agli alleati, rimarcando il bisogno che tutti diano un contributo pratico, mettendo in campo i contatti istituzionali. L'ente municipale è ancora sotto dissesto e la decisione del ministero sul bilancio stabilmente riequilibrato non è ancora pervenuta a destinazione. Le difficoltà non mancano ma per il sindaco la strada del rilancio e di un cambio di passo culturale e di identità non può essere abbandonata. Gli alleati non hanno mancato di ribadire il pieno supporto. I pentastellati lo hanno fatto con i rappresentanti istituzionali, a partire dal vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, e con il gruppo locale. “Mi pare che le riunioni recenti hanno confermato che si va avanti nel progetto, con solidità – dice il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana – era giusto che il sindaco facesse una valutazione e non penso che i suoi dubbi fossero concentrati sul Movimento cinquestelle, che c'è sempre stato ed è in campo fin dall'inizio a sostegno del progetto, politico e amministrativo, per la città. Del resto, pure nel dibattito consiliare abbiamo dimostrato che le recriminazioni dell'opposizione sul tema delle compensazioni sono fallaci. Le somme che saranno usate per le manifestazioni estive hanno una precisa destinazione e a questa si rifà l'amministrazione comunale. Non esiste alcuna forzatura sul tema”. I cinquestelle si preparano a sostenere l'amministrazione comunale anche la prossima settimana, quando all'assise civica, tra gli altri punti all'ordine del giorno, ci sarà la variazione di bilancio da 400 mila euro per le manifestazioni estive. Più in generale, secondo Castellana, il sindaco riesce a muoversi con sicurezza, su un piano politico. “Sta tracciando un campo politico che sicuramente è di centrosinistra e coinvolge i civici – sottolinea il consigliere – io penso che l'alternativa al centrodestra del governo regionale si possa realizzare coinvolgendo tutte le forze che non si rivedono nel modello Schifani o in quello del premier Meloni. Le posizioni critiche di una parte del centrosinistra locale? Se tutti dimostreremo piena maturità, sarà possibile costruire un'alleanza solida. Per me, in questo percorso ci sono sicuramente anche “PeR” e Controcorrente. Eventuali divergenze locali non devono bloccare un percorso politico a largo raggio e che riguarderà il tavolo regionale”. Castellana, infine, non fa fughe in avanti sul tema delle candidature per le prossime scadenze elettorali del 2027. “Siamo concentrati sull'azione per la città e sosteniamo il sindaco in ogni sforzo istituzionale – conclude – questa è la priorità. Una mia candidatura per il prossimo anno? Ci sarà un confronto interno al partito. Se mi verrà chiesta una disponibilità, darò certamente il mio contributo, come ho sempre fatto in ogni occasione”.