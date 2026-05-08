Magnier vince in volata a Burgas, è la prima maglia rosa del Giro

BURGAS (BULGARIA) (ITALPRESS) - Paul Magnier vince la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri. Nel primo dei tre appuntamenti in Bulgaria, il velocista francese d...

BURGAS (BULGARIA) (ITALPRESS) - Paul Magnier vince la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2026, la Nessebar-Burgas di 147 chilometri. Nel primo dei tre appuntamenti in Bulgaria, il velocista francese della Soudal Quick-Step anticipa il danese Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team): la prima maglia rosa è dunque sulle spalle di Magnier, nulla da fare per Jonathan Milan (Lidl-Trek), quarto in una volata condizionata da una maxi caduta nel finale. La corsa è stata caratterizzata da una fuga a due, con Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) che hanno dettato il ritmo in testa, col gruppo che ha mantenuto un ritardo di circa 2 minuti. Lo strappo è stato ricucito a 23 chilometri dal termine, con le squadre dei velocisti che hanno alzato il ritmo per poter arrivare a ranghi compatti. Tanta tensione nei chilometri finali, ai 600 metri una caduta coinvolge tutto il gruppo e davanti restano in otto: Magnier esce coi tempi giusti beffando i rivali, tra cui Milan. Domani altra tappa bulgara, la Burgas-Tarnovo di 221 km, la seconda più lunga di questa edizione, con 3 GPM in programma e un percorso collinare che potrebbe favorire la fuga di giornata.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).