"Maggioranza? Non sono preoccupato", Di Stefano: "Confronto e lealtà basilari, andiamo avanti con lavoro"

Ancora una volta, come abbiamo riferito al termine dell'incontro di giovedì, Di Stefano ha confermato che non ci saranno interventi di maquillage, più o meno consistenti, nella sua giunta

Gela. Il vertice di maggioranza, tenutosi in settimana, ha certamente consentito di mettere faccia a faccia il sindaco e soprattutto i consiglieri dei gruppi alleati. Una verifica, non proprio a tutti gli effetti, resa necessaria da settimane, quelle trascorse, piuttosto turbolente. Il primo cittadino Terenziano Di Stefano, comunque, non pare preoccupato. “Sono assolutamente tranquillo – sottolinea – i consiglieri sono uniti anche se ci sono certamente visioni differenti su alcuni temi. Lavoreremo su questi aspetti. Ho ribadito che se ci sono problemi particolari, è inutile lamentarsi in altre sedi e poi non riferirmi nulla. Invece, bisogna sempre avere confronti, anche aspri. Solo in questo modo, posso prendere contezza di eventuali difficoltà e intervenire, anche qualora dovessero esserci assessori che magari non coinvolgono del tutto i consiglieri”. Il sindaco ribadisce il concetto, “per me, trasparenza e lealtà nei rapporti sono la base di tutto”. Ancora una volta, come abbiamo riferito al termine dell'incontro di giovedì, Di Stefano ha confermato che non ci saranno interventi di maquillage, più o meno consistenti, nella sua giunta. “Azzeramenti o rivisitazioni della giunta sono temi, come ho spiegato, che vanno affrontati con le segreterie dei partiti e non con i singoli consiglieri – continua – sento regolarmente le segreterie dei partiti alleati e fino a oggi nessuno mi ha posto la questione. Devo dire invece che c'è la volontà di andare avanti con questo assetto”. L'intento è quello di sempre: il sindaco vorrebbe evitare le voci che spesso si susseguono, negli ambienti di maggioranza, preferendo un dialogo diretto, anche su potenziali criticità nei rapporti tra consiglio e assessori. Per Di Stefano, la sua maggioranza dovrebbe rafforzare la consapevolezza su quanto si sta facendo per la città. “Stiamo lavorando tanto e non parlo solo della giunta – aggiunge – la maggioranza consiliare ha condotto un lavoro intenso, secondo me facendo molto più di quanto fatto in passato da qualche sindaco. Nonostante questo, ogni tanto, è come se le difficoltà ce le cercassimo da soli”. Di Stefano preme non solo sul tasto amministrativo ma pure su quello politico. “Ho invitato la mia maggioranza a fare politica – conclude – basta considerare quanto sta accadendo in Regione, dove si susseguono situazioni veramente brutte e gravi. Noi siamo una cosa diversa e la città lo percepisce”.