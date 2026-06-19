"Maggioranza compatta su azione sindaco", Licata: "Secondo mandato? Condizione necessaria"

Un presupposto politico che non sfugge né al segretario Licata né al resto del gruppo civico

Gela. Le emergenze e le scelte determinanti per andare avanti, sul fronte amministrativo, non mancano di certo nella strada intrapresa dall'amministrazione comunale, ancora in attesa soprattutto di una decisione ministeriale sul bilancio stabilmente riequilibrato. Ormai da settimane, il sindaco Terenziano Di Stefano pare avere una certezza in più: la sua maggioranza si sta progressivamente compattando, mettendo da parte gli svarioni che c'erano stati, a periodi alterni. “Con le segreterie degli alleati c'è piena condivisione e la linea è comune – dice il segretario di “Una Buona Idea” Rino Licata – la riunione delle scorse settimane ha sicuramente sortito effetti. Noto, con molto piacere, che il lavoro condotto dal sindaco e dalla sua amministrazione trova il sostegno pieno di partiti e movimenti. E' questo lo spirito che deve sempre prevalere, così da dare alla città una costanza e una continuità su più fronti”. I civici, che sono il punto di riferimento primario per Di Stefano, ci sono sempre stati nel progetto amministrativo e da circa un anno hanno accelerato per allargare i confini e avere peso in contesti ulteriori, provinciali e regionali. “Siamo nel progetto alternativo al centrodestra di governo, regionale e nazionale, come ha spiegato il sindaco – sottolinea Licata – chiaramente, le dinamiche politiche sono abbastanza fluide ma la nostra scelta si colloca in questo contesto. Anche noi saremo chiamati a fare scelte in vista delle scadenze elettorali del prossimo anno. Non vogliamo avere solo un ruolo finalizzato all'appoggio elettorale. Siamo certi di poter essere protagonisti, insieme agli alleati. Nostri candidati nelle liste dei partiti? Accade ovunque e in tante competizioni elettorali. Se ci venisse chiesto, lo valuteremo”. In casa “Una Buona Idea”, il confronto interno e la programmazione vanno avanti, con l'attività dei dirigenti e del gruppo consiliare, mentre Di Stefano ha la piena gestione politica e amministrativa. “Su temi cruciali, dalla sanità agli investimenti e ancora la portualità, le infrastrutture, le scelte per il futuro della città – sottolinea Licata - il sindaco ha un ruolo giustamente determinante. Ma problemi da affrontare e scelte da programmare sono del sindaco così come di tutti i suoi alleati. Tutti dobbiamo sostenerlo e dare un contributo concreto”. Un presupposto politico non sfugge né al segretario Licata né al resto del gruppo civico. “Un secondo mandato del sindaco Di Stefano? E' la condizione indispensabile e necessaria – conclude l'esponente civico – il primo cittadino e la sua amministrazione, nonostante difficoltà enormi acuite dal dissesto, stanno lavorando bene. Per noi, è scontato che serva continuità amministrativa con la ricandidatura di Di Stefano, salvo che non sarà lui a dire di no o a ritenere di non aver raggiunto gli obiettivi. Se questo venisse messo in discussione, allora assumeremo le nostre decisioni”.