Magggioranza e opposizione danno l'ok a mozioni su coworking, fontanella "Santuzza" e piano ambulanti

Le mozioni sono state approvate

Gela. Maggioranza e opposizione, in attesa dei toni certamente più intensi previsti domani durante la seduta consiliare monotematica su compensazioni ed eventi, in serata hanno concordato su tutte le mozioni all'ordine del giorno della seduta di question time. Ok a quella dei civici che impegna l'amministrazione comunale a individuare spazi utili che possano fare da riferimento per il coworking, consentendo, sulla base del provvedimento varato dalla Regione, a chi lavora fuori dall'isola di far ritorno, con l'assenso delle aziende che consentono il lavoro agile, senza la presenza in una sede fissa. Voti bipartisan per la mozione della meloniana Sara Cavallo, volta al recupero di quella che in passato era la fontanella “Santuzza” nel quartiere Buvuru. Sia i partiti di maggioranza sia quelli di opposizione ritengono utile ripristinarla, ritornando alle origini di quella zona della città. L'aula si è espressa favorevolmente, infine, sulla mozione dell'esponente Dc Armando Irti. Il consigliere ha esposto all'amministrazione e al civico consesso l'esigenza di un piano preciso di regolamentazione del commercio ambulante. Un riordino che va in direzione della volontà di sindaco e assessori e sul quale, come ha riferito il consigliere Mpa Lucia Lupo, lavora anche la commissione sviluppo economico.