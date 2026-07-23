Mafia e droga nel Trapanese, blitz con 12 arresti / Video

TRAPANI (ITALPRESS) – Maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani nel territorio di Petrosino. I militari, supportati dai Comandi di Palermo, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina, insieme agli specialisti dello Squadrone “Caccia

TRAPANI (ITALPRESS) – Maxi operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani nel territorio di Petrosino. I militari, supportati dai Comandi di Palermo, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Messina, insieme agli specialisti dello Squadrone “Cacciatori di Sicilia”, del 12° Reggimento, dei cinofili e degli elicotteristi, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo tra dicembre 2022 e febbraio 2024, ha ricostruito l’operatività di Cosa Nostra nel comune trapanese, documentando l’impiego della forza intimidatoria per controllare il territorio e finanziare il sodalizio.

Gli arrestati devono rispondere a vario titolo di associazione mafiosa (anche con ruoli di vertice), estorsioni, intimidazioni, incendi, detenzione abusiva di armi da fuoco, racket nella gestione di un alloggio popolare e traffico di sostanze stupefacenti gestito tramite un’associazione armata. Nel corso delle investigazioni erano già state arrestate 5 persone in flagranza e sequestrati armi, munizioni e droga.

I Carabinieri hanno inoltre documentato l’approvvigionamento di oltre 7 chili di stupefacenti tra cocaina, hashish e crack. Contestualmente è stato notificato l’invito all’interrogatorio di garanzia preventivo per altri 16 indagati per reati di droga, armi e ricettazione, con l’aggravante mafiosa per diversi di loro.

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-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).