Quotidiano di Gela

Macron con Zelensky “Europei pronti a fornire garanzie di sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Gli europei sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina". Così il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel cortile de...

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2025 18:15
Macron con Zelensky “Europei pronti a fornire garanzie di sicurezza” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Gli europei sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina". Così il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel cortile dell'Eliseo, a Parigi. "L'Europa è presente", ha aggiunto.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela