Macron con Zelensky “Europei pronti a fornire garanzie di sicurezza”
A cura di Redazione
03 settembre 2025 18:15
ROMA (ITALPRESS) - "Gli europei sono pronti a fornire garanzie di sicurezza all'Ucraina". Così il presidente francese Emmanuel Macron ricevendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel cortile dell'Eliseo, a Parigi. "L'Europa è presente", ha aggiunto.
