Macchitella, voragine in via Fontanarossa: "È molto pericolosa"

Un pericolo per l'incolumità pubblica

Gela. Domenica scorsa, l'incidente in un tratto della bretella stradale Borsellino, con un cinquantasettenne ferito per essere finito dentro una voragine assai profonda e non segnalata. Una situazione dello stesso tipo si registra in via Fontanarossa, a Macchitella. I residenti da tempo chiedono di mettere in sicurezza un tratto nel quale è presente una voragine, a poca distanza dagli accessi a mare. Un pericolo per l'incolumità pubblica. Fino a oggi, le richieste di intervento sono state vane.