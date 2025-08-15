Macchitella, un altro albero caduto: finito su un'auto in via Caviaga

L'albero è caduto in via Caviaga

Gela. Un altro albero, a Macchitella, finito in strada. Questa volta, dopo quanto accaduto poche settimane fa, i fatti si sono verificati in via Caviaga. L'albero, che ha ceduto, ha danneggiato una vettura, parcheggiata nei pressi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'area di parcheggio. Fortunatamente, non si registrano conseguenze per le persone.