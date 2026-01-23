Macchitella, scontro tra un mezzo pesante e una vettura: soccorsi sul posto

Ci sono feriti a seguito dell'impatto tra un mezzo pesante e una vettura

Gela. L'impatto è avvenuto nei pressi della rotatoria stradale che immette nel quartiere Macchitella. Ci sono feriti a seguito dell'impatto tra un mezzo pesante e una vettura. L'incidente è avvenuto in un tratto viario molto trafficato, a poca distanza dalle scuole e dal complesso residenziale La Cittadella. Sul posto, sono arrivati i soccorsi e i carabinieri.