"Macchitella Lab", raggiunto numero iscrizioni per i master univesitari: incontro per programmare

Saranno queste le prime attività ufficiali per la formazione universitaria, in attesa di stilare una programmazione a lunga scadenza

Gela. "Macchitella lab", l'ex casa albergo Eni riconvertita a polo della formazione, si appresta alle prime attività ufficiali, sulla scorta della programmazione imbastita dai partner del progetto, con in testa l'amministrazione comunale e l'università Kore di Enna. La prossima settimana è previsto un incontro per fare il punto della situazione e definire i prossimi passi organizzativi da muovere, proprio insieme al polo ennese. Sul finire dello scorso anno, il referente dell'ateneo di Enna, Francesco Castelli, intervenuto in consiglio comunale per illustrare gli aspetti salienti di un altro progetto innovativo, quello ribattezzato "Sinapsi", aveva riferito di un numero di richieste per partecipare ai due master univesitari, previsti a "Macchitella Lab", ancora assai ridotto. I bandi sono stati prorogati e la scadenza è prossima. Da aggiornamenti ottenuti dal sindaco Terenziano Di Stefano, è stato confermato che i numeri necessari, quanto a iscritti, sono stati raggiunti, così da far partire i corsi nella struttura locale. L'università ennese ha previsto due master, uno dedicato a “Fire Safety Engineering nell’ambito della prevenzione incendi e rischio di incidenti rilevanti”, e l'altro a “Health and Occupational Safety–Sicurezza sul Lavoro per le Grandi Opere Infrastrutturali e Human Resources Management”. Saranno queste le prime attività ufficiali per la formazione universitaria, in attesa di stilare una programmazione a lunga scadenza.