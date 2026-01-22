Quotidiano di Gela

Guasto elettrico in corso, forniture idriche riviste: ecco i turni

Il guasto non è stato ancora riparato

22 gennaio 2026 13:38
Gela
Attualità
Gela. Il guasto elettrico dovuto ai recenti eventi meteorici, che ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni di Gela, Niscemi e Mazzarino, è ancora in corso.

Di seguito il calendario aggiornato della distribuzione idrica nei tre Comuni.

Gela
23/01/2026 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta alta
24/01/2026 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta bassa

Niscemi
22/01/2026 Carbone e Maugeri
23/01/2026 Spasimo Alto – Canale – Cicero – Macello alto – Cimitero alto
24/01/2026 Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – Macello Basso
25/01/2026 Spasimo alto – Gramsci – centro santi – Centro storico – Tripoli Trappeto

Mazzarino
23/01/2026 Santa Lucia, Via Roma, Mercadante alto
24/01/2026 fondaco vecchio, Salita montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante basso
25/01/2026 Santa Lucia, Via Roma, Mercadante alto.

