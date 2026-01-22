Guasto elettrico in corso, forniture idriche riviste: ecco i turni

Il guasto non è stato ancora riparato

Gela. Il guasto elettrico dovuto ai recenti eventi meteorici, che ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni di Gela, Niscemi e Mazzarino, è ancora in corso.

Di seguito il calendario aggiornato della distribuzione idrica nei tre Comuni.

Gela

23/01/2026 Caposoprano alto, San Giacomo alto, San Giacomo basso, Scavone, Spinasanta alta

24/01/2026 Baracche, Caposoprano basso, Fondo Iozza, Marchitello, Spinasanta bassa

Niscemi

22/01/2026 Carbone e Maugeri

23/01/2026 Spasimo Alto – Canale – Cicero – Macello alto – Cimitero alto

24/01/2026 Spasimo Barracuda – Spasimo Forestale – Macello Basso

25/01/2026 Spasimo alto – Gramsci – centro santi – Centro storico – Tripoli Trappeto

Mazzarino

23/01/2026 Santa Lucia, Via Roma, Mercadante alto

24/01/2026 fondaco vecchio, Salita montata, Fasellari, Immacolata, Mercadante basso

25/01/2026 Santa Lucia, Via Roma, Mercadante alto.