Macchitella Lab, progetto universitario: "Attendiamo ok per corso in professioni sanitarie"

La volontà è di costruire un polo universitario che possa non solo garantire la frequenza ai giovani della città ma anche attirare studenti da altre zone della Sicilia, senza trascurare l'aspetto dell'innovazione che va sviluppato

Gela. Macchitella Lab, l'ex casa albergo Eni, riconvertita a polo della formazione, in questi mesi ha ospitato diverse iniziative ed è stata aperta alla città e al quartiere. L'amministrazione comunale sta comunque sviluppando un progetto ampio, soprattutto di tipo universitario. I due master, uno dedicato a “Fire Safety Engineering nell’ambito della prevenzione incendi e rischio di incidenti rilevanti”, e l'altro a “Health and Occupational Safety–Sicurezza sul Lavoro per le Grandi Opere Infrastrutturali e Human Resources Management”, attesi già mesi fa, dovrebbero prendere il via in tempi stretti, dato che l'Università Kore di Enna ha disposto proroghe per le iscrizioni e le successive immatricolazioni. Si tratta di master professionalizzanti, sempre nell'ottica industriale: non a caso, c'è una partnership Eni. A Palazzo di Città, però, l'amministrazione, con in testa il sindaco Terenziano Di Stefano, ha già messo in campo, insieme all'università ennese, tutta la progettualità per l'avvio, nella struttura di Macchitella, di un corso di laurea in professioni sanitarie. "Stiamo attendendo l'ok da parte di Anvur - dice il sindaco - è necessario per l'autorizzazione ministeriale. Crediamo molto in questo progetto. La richiesta è stata presentata insieme alla clinica Santa Barbara". A maggior ragione, la volontà è di costruire un polo universitario che possa non solo garantire la frequenza ai giovani della città ma anche attirare studenti da altre zone della Sicilia, senza trascurare l'aspetto dell'innovazione che va sviluppato.