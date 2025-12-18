Macchitella Lab apre a "Hello Gela" con il Google developer group

L'iniziativa prevista per domani

Gela. Il Google Developer Group (GDG) Gela, con il patrocinio gratuito e la collaborazione del Comune di Gela e della comunità locale, annuncia l’evento “Hello Gela! – Road to Google Dev Fest 2025”, che si terrà il 19 dicembre 2025 presso Macchitella lab, Via Sabbioncello 10, Gela.

L’iniziativa rappresenta l'ultima e imperdibile tappa del viaggio di avvicinamento alla grande conferenza GDG DevFest 2026, che si svolgerà a Niscemi nel mese di febbraio 2026.

il successo e l'energia di "Hello Ragusa!", il GDG Gela gioca in casa per segnare il traguardo finale prima del grande show.

Cosa sono GDG e WTM

I Google Developer Groups (GDG) sono community locali non strutturate senza scopo di lucro riconosciute e supportate da Google che riuniscono sviluppatori, professionisti IT, studenti e appassionati di tecnologia per condividere conoscenze, formarsi e creare connessioni.

Accanto a essi, Women Techmakers (WTM) è l’iniziativa di Google dedicata a promuovere la diversità e l’inclusione nel mondo tech, offrendo visibilità, risorse e opportunità di crescita alle donne nel settore tecnologico.

L’evento “Hello Gela!”

L’appuntamento di Gela è il checkpoint finale del percorso "Road to GDG DevFest 2026", pensato per portare lo spirito innovativo dei GDG e WTM in una location d'eccezione: il nuovissimo macchitella lab del Comune di Gela. L’ex Casa Albergo ENI è rinata come hub dell’innovazione e della creatività giovanile, il luogo ideale per parlare di futuro e tecnologia.

Durante la giornata, i partecipanti potranno assistere a talk tecnici, sessioni ispirazionali e momenti di networking, con particolare attenzione ai temi caldi della conferenza: AI, Cloud, Web Development e l'ecosistema Google. Sarà anche un’occasione unica per vivere in anteprima gli spazi del Lab e ricevere anticipazioni esclusive sulla DevFest di Niscemi.

La Partecipazione è gratuita, ma necessaria la registrazione tramite RSVP al seguente link:

👉 https://gdg.community.dev/events/details/google-gdg-gela-presents-hello-gela-road-to-google-dev-fest-2025/

L’evento è organizzato dal GDG Gela, che ha tra i suoi membri diversi professionisti del settore IT. Uno degli organizer, il Dot. Bruno Belluccia, consulente IT e Startupper, dichiara: "Siamo entusiasti di concludere il percorso 'Road to DevFest' proprio nella nostra città e in una location così significativa come il Macchitella Lab. Questo evento è la tappa finale per scaldare i motori in vista della DevFest di Niscemi. Spero che numerosi giovani, studenti e professionisti del territorio possano cogliere questa opportunità per crescere, fare rete e condividere idee in uno spazio che profuma di futuro".